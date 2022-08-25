«Манчестер Юнайтед» уверен в трансфере Антони

«Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет договориться о переходе вингера «Аякса» Антони, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось, что манкунианцы в ближайшее время отправят новое предложение амстердамскому клубу по трансферу 22-летнего бразильца. Сам футболист сообщил «Аяксу» о своём желании перейти в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Антони с нидерландским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский вингер провёл в чемпионате Голландии два матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.