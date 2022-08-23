«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Сен-Максимена до закрытия трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с переходом игрока «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена, сообщает MediaFoot.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего француза заинтересованы «Тоттенхэм» и «Челси». «Ньюкасл» оценивает своего лидера в 48 миллионов евро.

Сен-Максимен защищает цвета «Ньюкасла» с лета 2019 года. Всего в составе «сорок» футболист провёл 96 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. Ранее он также выступал за «Ниццу», «Бастию», «Монако», «Сент-Этьен» и немецкий «Ганновер 96».

Действующий контракт вингера с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.