Вице-президент «Ювентуса» Недвед: «Да, Депай входит в наш шорт-лист»

Вице-президент и бывшей футболист туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Напомним, что «старая синьора» пока не может согласовать с нидерландцем условия контракта, хотя «сине-гранатовые» готовы отпустить его свободным агентом.

«Да, Депай входит в наш шорт-лист на остаток трансферного окна. Это нормально, когда в список интересов входят несколько футболистов», – цитирует обладателя «Золотого мяча» 2003 года DAZN.

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» прошлым летом по инициативе Рональда Кумана, которого уволили с поста главного тренера осенью.