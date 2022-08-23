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Чемпионат Италии. Серия А

Вице-президент «Ювентуса» Недвед: «Да, Депай входит в наш шорт-лист»

 
23 Августа 2022 • 10:07 Комментировать
Ювентус
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Рома
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27.08 19:30

Вице-президент и бывшей футболист туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Напомним, что «старая синьора» пока не может согласовать с нидерландцем условия контракта, хотя «сине-гранатовые» готовы отпустить его свободным агентом.

«Да, Депай входит в наш шорт-лист на остаток трансферного окна. Это нормально, когда в список интересов входят несколько футболистов», – цитирует обладателя «Золотого мяча» 2003 года DAZN.

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» прошлым летом по инициативе Рональда Кумана, которого уволили с поста главного тренера осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Павел Недвед Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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