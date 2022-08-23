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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» может подписать Бельерина вместо Фойта

 
23 Августа 2022 • 15:00 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.32 X 5.40 2 9.00
27.08 19:30

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.

По информации источника, 27-летний испанец является более доступным вариантом для каталонцев с финансовой точки зрения, нежели защитник «Вильярреала» Хуан Фойт. Ранее сообщалось, что игрок «жёлтой субмарины» может обойтись «сине-гранатовым» в 30 миллионов евро.

Также отмечается, что Бельерин сам намерен покинуть английский клуб, за который выступает с 2014 года.

Минувший сезон защитник провёл в «Бетисе» на правах аренды, отдав пять результативных передач в 32 проведённых встречах за андалусийцев.  

Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Арсенал Лондон Эктор Бельерин Хуан Фойт Трансферы футбола - лето 2022
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