Кунде включён в заявку «Барселоны» на матч Ла Лиги

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес определился с заявкой команды на матч третьего тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Как информирует пресс-служба «сине-гранатовых», в этот список был включен французский защитник Жюль Кунде, которого купили у «Севильи».

Долгое время Жюль был единственным новичком клуба, которого не могли внести в заявку на сезон. В субботу, 27 августа, «Барселона» смогла решить эту проблему.

«Барселона» примет «Вальядолид» на «Камп Ноу» сегодня, 28 августа. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.