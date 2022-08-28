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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде включён в заявку «Барселоны» на матч Ла Лиги

 
28 Августа 2022 • 12:41 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
Через 6 ч. 25 мин.

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес определился с заявкой команды на матч третьего тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Как информирует пресс-служба «сине-гранатовых», в этот список был включен французский защитник Жюль Кунде, которого купили у «Севильи».

Долгое время Жюль был единственным новичком клуба, которого не могли внести в заявку на сезон. В субботу, 27 августа, «Барселона» смогла решить эту проблему.

«Барселона» примет «Вальядолид» на «Камп Ноу» сегодня, 28 августа. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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28.08  18:30 Хетафе ... Вильярреал 4.50 3.30 1.90
28.08  20:30 Барселона ... Вальядолид 1.17 8.50 13.00
28.08  23:00 Эспаньол ... Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
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