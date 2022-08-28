Гави проводит свой 50-й матч за «Барселону»

В матче третьего тура чемпионата испанской Ла Лиги «Барселона» уверенно расправляется с «Вильядолидом», забив тому два гола уже в первом тайме. Для полузащитника каталонской команды Гави эта игра является 50-й в составе клуба с учетом всех соревнований.

Гави ярко раскрылся в прошлом сезоне, сперва еще в команде Рональда Кумана. Его считают одним из самых перспективных игроков среди воспитанников «Барселоны». Гави стал первым тинейджером из всех выступающих в Ла Лиге игроков, который добрался до такого количества матчей за свою команду.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Вальядолидом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.