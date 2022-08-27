Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде сможет принимать участие в матчах чемпионата Испании.

Французский футболист был приобретён у «Севильи» месяц назад, однако только сейчас «Барселона» смогла внести его в заявку, что официально подтвердила Ла Лига. Таким образом, 23-летний центрбек сможет выйти на поле в предстоящем матче чемпионата против «Вальядолида», который состоится 28 августа.

Трансфер Жюля Кунде обошёлся «Барселоне» в 50 млн евро. Игрок подписал с каталонцами контракт, рассчитанный на пять лет. В составе «Севильи» француз провёл 133 поединка, в которых забил девять мячей.