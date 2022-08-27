Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» официально зарегистрировала Кунде официально

 
27 Августа 2022 • 20:55 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
Через 21 ч. 51 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде сможет принимать участие в матчах чемпионата Испании.

Французский футболист был приобретён у «Севильи» месяц назад, однако только сейчас «Барселона» смогла внести его в заявку, что официально подтвердила Ла Лига. Таким образом, 23-летний центрбек сможет выйти на поле в предстоящем матче чемпионата против «Вальядолида», который состоится 28 августа.

Трансфер Жюля Кунде обошёлся «Барселоне» в 50 млн евро. Игрок подписал с каталонцами контракт, рассчитанный на пять лет. В составе «Севильи» француз провёл 133 поединка, в которых забил девять мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эльче 0:1 Реал Сосьедад 3.70 3.15 2.17
окончен Райо Вальекано 0:2 Мальорка 2.03 3.20 4.15
27.08  23:00 Альмерия ... Севилья 3.60 3.20 2.20
28.08  18:30 Хетафе ... Вильярреал 4.50 3.30 1.90
28.08  20:30 Барселона ... Вальядолид 1.17 8.50 13.00
28.08  23:00 Эспаньол ... Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
22:01 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба ждут решения Асенсио
20:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» официально зарегистрировала Кунде официально
20:46 · Англия. Премьер-лига
Будущее Депая может зависеть от Роналду
20:35 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» набрал три очка в матче с «Эльче»
19:12 · Испания. Ла Лига
Депай отказался от варианта с переходом в «Реал Сосьедад»
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» очень близок к трансферу Лоди
15:38 · Испания. Ла Лига
​Хави уверен, что Кунде будет зарегистрирован к ближайшей игре
15:31 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» опередило три испанских клуба в борьбе за Маричаля
15:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов отдать за Депая 10 миллионов евро
14:52 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о будущем Асенсио
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Кроме Деста у нас нет номинальных правых защитников»
13:53 · Испания. Ла Лига
​«Эспаньол» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 28 августа 2022
13:44 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» - «Вальядолид»: прогноз на матч чемпионата Испании – 28 августа 2022
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет усилить левый фланг обороны воспитанником «Реала»
11:57 · Испания. Ла Лига
Депай интересен другому клубу из Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем