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Чемпионат Италии. Серия А

Юмтити сегодня отправится в Италию, чтобы пройти медосмотр в «Лечче»

 
25 Августа 2022 • 09:58 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.16 X 7.80 2 16.00
28.08 20:30

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переходу в «Лечче» на правах аренды. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, француз сегодня отправится в Италию для прохождения медицинского обследования.

Источник ранее подтвердил, что клубы достигли полного соглашения относительно аренды. «Барселона» может получить бонусы в зависимости от того, как футболист проявит себя в новой команде.

Напомним, что Юмтити ранее являлся основным футболистом «Барселоны», но после травмы в сезоне-2018/19 француз не смог вернуться к оптимальным кондициям и отвоевать себе место в старте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лечче Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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