Юмтити сегодня отправится в Италию, чтобы пройти медосмотр в «Лечче»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переходу в «Лечче» на правах аренды. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, француз сегодня отправится в Италию для прохождения медицинского обследования.

Источник ранее подтвердил, что клубы достигли полного соглашения относительно аренды. «Барселона» может получить бонусы в зависимости от того, как футболист проявит себя в новой команде.

Напомним, что Юмтити ранее являлся основным футболистом «Барселоны», но после травмы в сезоне-2018/19 француз не смог вернуться к оптимальным кондициям и отвоевать себе место в старте.