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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Лечче» Корвино: «Трансфер Юмтити? Всё возможно»

 
24 Августа 2022 • 13:12 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
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28.08 20:30

Спортивный директор «Лечче» Панталео Корвино прокомментировал возможный переход в команду защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити. Напомним, что итальянский клуб может арендовать футболиста на один сезон.

«Всё возможно. Мы хотим действовать в тишине и закрыть несколько сделок. Мы всегда привыкли действовать тихо», – цитирует Корвино Football Italia.

Напомним, что Юмтити уже давно не входит в планы руководства каталонской «Барселоны». Игрок согласен на переход в «Лечче». Сейчас клубы пытаются договориться о том, в каком объёме каждая команда будет платить футболисту зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лечче Панталео Корвино Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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