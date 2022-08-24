Спортивный директор «Лечче» Корвино: «Трансфер Юмтити? Всё возможно»

Спортивный директор «Лечче» Панталео Корвино прокомментировал возможный переход в команду защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити. Напомним, что итальянский клуб может арендовать футболиста на один сезон.

«Всё возможно. Мы хотим действовать в тишине и закрыть несколько сделок. Мы всегда привыкли действовать тихо», – цитирует Корвино Football Italia.

Напомним, что Юмтити уже давно не входит в планы руководства каталонской «Барселоны». Игрок согласен на переход в «Лечче». Сейчас клубы пытаются договориться о том, в каком объёме каждая команда будет платить футболисту зарплату.