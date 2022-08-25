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«Челси» и «Барселона» сегодня проведут очередную встречу по Обамеянгу

 
25 Августа 2022 • 10:24 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Каталонская «Барселона» и лондонский «Челси» сегодня продолжат переговоры по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны сегодня проведут новую встречу, чтобы оформить сделку.

Клубы пока далеки от согласования трансфера, ведь их мнения относительно трансферной стоимости расходятся. «Челси» не хочет платить требуемые 30 миллионов евро за 33-летнего игрока, но «Барселона» понимает, что игрок очень нравится главному тренеру «синих» Томасу Тухелю, поэтому старается выжать максимум из сделки.

Напомним, что Обамеянг вчера играл за «Барселону» в товарищеском матче против «Манчестер Сити». В этой игре габонец отметился голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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