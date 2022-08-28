Хави в восторге от Кунде после дебюта игрока за «Барселону»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес очень доволен появлением в команде Жюля Кунде.

Защитник дебютировал за каталонцев в матче Ла Лиги против «Вальядолида», который завершился крупной победой хозяев «Камп Ноу» со счётом 4:0.

«Кунде может стать эпохальным игроком для «Барселоны». Как защитник, он способен на всё: у него есть лидерские качества, он хорош в индивидуальном плане и может закрыть любую позицию в обороне. Мы провернули отличное подписание», – заявил Хави, обсуждая дебют 23-летнего француза.

Жюль Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» за 50 млн евро перед началом текущей кампании.