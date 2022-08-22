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Тен Хаг убедил «Манчестер Юнайтед» выделить дополнительные деньги для покупки игрока «Барселоны»

 
22 Августа 2022 • 12:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 7 ч. 51 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг убедил руководство английского клуба выделить дополнительные средства на подписание полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, на этой неделе представители манкунианцев отправятся в Барселону для того, чтобы договориться о переходе 25-летнего голландца.

Ранее сообщалось, что де Йонг сможет остаться в своём нынешнем клубе, если согласится пойти на снижение зарплаты с 14 миллионов евро в год до 9 миллионов.

Действующий контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.

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Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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