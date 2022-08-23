Стало известно, во сколько обойдутся «Барселоне» два новых защитника

«Барселоне» придётся потратить значительную сумму на усиления линии обороны.

На сегодняшний день приоритетными вариантами для каталонского клуба остаются правый защитник Хуан Фойт из «Вильярреала» и Маркос Алонсо из «Челси», выступающий на противоположном фланге. По данным журналиста Херарда Ромеро, приобретение Фойта обойдётся «Барселоне» примерно в 30 млн евро, а Алонсо может быть куплен за 7 млн. Сообщается также, что боссы «сине-гранатовых» хотели бы включить в сделку по аргентинцу Серджиньо Деста.

По данным источника, зарплата Маркоса Алонсо и Хуана Фойта в случае перехода в «Барселону» будет примерно аналогичной – по 3 млн евро в год.