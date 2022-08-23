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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, во сколько обойдутся «Барселоне» два новых защитника

 
23 Августа 2022 • 02:19 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.19 X 7.20 2 14.00
28.08 20:30

«Барселоне» придётся потратить значительную сумму на усиления линии обороны.

На сегодняшний день приоритетными вариантами для каталонского клуба остаются правый защитник Хуан Фойт из «Вильярреала» и Маркос Алонсо из «Челси», выступающий на противоположном фланге. По данным журналиста Херарда Ромеро, приобретение Фойта обойдётся «Барселоне» примерно в 30 млн евро, а Алонсо может быть куплен за 7 млн. Сообщается также, что боссы «сине-гранатовых» хотели бы включить в сделку по аргентинцу Серджиньо Деста.

По данным источника, зарплата Маркоса Алонсо и Хуана Фойта в случае перехода в «Барселону» будет примерно аналогичной – по 3 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Вильярреал Маркос Алонсо Хуан Фойт Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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