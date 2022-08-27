Хави: «Кроме Деста у нас нет номинальных правых защитников»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес намекнул, что до конца трансферного окна в клуб может прийти новый правый защитник. Напомним, что помимо Серджино Деста, в команде нет номинальных правых защитников.

«У нас есть такие левые защитники, как Альба и Бальде, которые надёжно закрывают свои позиции. При этом у нас нет ни одного чистого правого защитника, за исключением Деста», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, что «Барселону» в последнее время активно связывают с защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтом, который хоть и может сыграть справа, но большую часть карьеры выступал в центре.