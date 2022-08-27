​Хави уверен, что Кунде будет зарегистрирован к ближайшей игре

Летний новичок «Барселоны» Жюль Кунде пропустил два стартовых матча сезона. Каталонцы не зарегистрировали французского футболиста из-за своего финансового положения. Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уверен, что Кунде будет зарегистрирован в ближайшие часы.

«Мы уверены, что Жюль будет зарегистрирован и сможет сыграть завтра. Оказывается, регистрировать игроков очень сложно. Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Это вопрос цифр и их соответствия fair play», - высказался Хави на пресс-конференции.

В воскресенье, 28 августа, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вальядолида».