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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави уверен, что Кунде будет зарегистрирован к ближайшей игре

 
27 Августа 2022 • 15:38 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
28.08 20:30

Летний новичок «Барселоны» Жюль Кунде пропустил два стартовых матча сезона. Каталонцы не зарегистрировали французского футболиста из-за своего финансового положения. Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уверен, что Кунде будет зарегистрирован в ближайшие часы.

«Мы уверены, что Жюль будет зарегистрирован и сможет сыграть завтра. Оказывается, регистрировать игроков очень сложно. Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Это вопрос цифр и их соответствия fair play», - высказался Хави на пресс-конференции.

В воскресенье, 28 августа, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вальядолида».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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