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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не сможет оформить новые подписания, пока не расстанется с несколькими игроками

 
27 Августа 2022 • 23:40 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
Через 20 ч. 13 мин.

«Барселоне» придётся расстаться с кем-то из своего состава, чтобы усилить состав до закрытия трансферного окна.

В планах каталонцев усиление как атакующей линии, так и обороны, однако осуществить какие-либо подписания будет практически невозможно, если перед этим не удастся расстаться с кем-то из нынешнего состава, сообщает журналист Херард Ромеро.

Напомним, что «Барселона» претендует на защитников Хуана Фойта из «Вильярреала» и Маркоса Алонсо из «Челси», а также атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Покинуть же ряды каталонцев могут форварды Пьер-Эмерик Обамеянг и Мемфис Депай.

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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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