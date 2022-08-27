«Барселона» не сможет оформить новые подписания, пока не расстанется с несколькими игроками

«Барселоне» придётся расстаться с кем-то из своего состава, чтобы усилить состав до закрытия трансферного окна.

В планах каталонцев усиление как атакующей линии, так и обороны, однако осуществить какие-либо подписания будет практически невозможно, если перед этим не удастся расстаться с кем-то из нынешнего состава, сообщает журналист Херард Ромеро.

Напомним, что «Барселона» претендует на защитников Хуана Фойта из «Вильярреала» и Маркоса Алонсо из «Челси», а также атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Покинуть же ряды каталонцев могут форварды Пьер-Эмерик Обамеянг и Мемфис Депай.