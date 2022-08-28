Пьянич может продолжить карьеру за пределами Европы

У хавбека «Барселоны» Миралема Пьянича возник новый вариант продолжения карьеры.

32-летний футболист был связан с уходом из «Барселоны» с самого открытия трансферного окна, однако начал сезон в расположении каталонцев. Впрочем, в первых официальных матчах сезона Пьянич не получил ни одной игровой минуты, поэтому слухи вокруг игрока не утихают. Согласно сведениям журналиста-инсайдера Херарда Ромеро, босниец интересен неназванному клубу из Катара.

Контракт Миралема Пьянича с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость опытного полузащитника оценивается экспертами Transfermarkt в 9,5 млн евро.