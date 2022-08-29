Левандовски прокомментировал свой дубль «Вальядолиду»

Центральный нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой дубль в ворота «Вальядолида» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча завершилась разгромной победой «сине-гранатовых» со счетом 4:0.

После завершения противостояния польский форвард опубликовал в социальных сетях свою фотографию с празднованием голов и подписал ее следующими словами: «Хороший вечер».

В стартовых трех турах Левандовски забил четыре гола за «Барселону».

В настоящий момент «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч в Ла Лиге команда Хави Эрнандеса проведет на выезде с «Севильей».