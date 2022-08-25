«Вальядолид» усилился защитником лиссабонского «Спортинга»

Ещё одна потеря в составе лиссабонского «Спортинга» после того, как команду покинул Ислам Слимани. В испанский «Вальядолид» решил перебраться марокканский защитник Зухаир Феддаль.

Он подписал со своим новым клубом контракт по системе один плюс один - то есть после года выступлений у сторон будет приоритетная возможность продлить контракт автоматически, если не возникнут возражения. Контракт Феддаля со «Спортингом» закончился чуть ранее, и стороны решили не продлевать его.

В карьере 32-летнего оборонца были также такие клубы, как испанские «Бетис», «Леванте» и «Алавес», а также итальянские «Парма» и «Сьена».