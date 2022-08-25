Хави прокомментировал вероятный приход Бернарду Силвы в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз ответил на вопрос о возможном подписании Бернарду Силвы.

Новым поводом для обсуждения португальца стала товарищеская встреча между «Барселоной» и «Манчестер Сити» (3:3). Разумеется, у Хави не могли не спросить о полузащитнике «горожан», которого каталонцы мечтают переманить в свои ряды.

«Кому может не нравиться такой футболист, как Бернарду Силва? То же самое можно сказать про де Брёйне, Холанна, – отмечает испанский специалист. – Бернарду – ключевая фигура в «Манчестер Сити». Он способен делать разницу.

Он мне нравится, потому что таких игроков очень мало. Однако в этом вопросе всё зависит от «Манчестер Сити», – заявил Хави.