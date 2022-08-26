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«Манчестер Сити» может попросить Бернарду Силву заявить о своём желании уйти

 
26 Августа 2022 • 14:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

«Манчестер Сити» может сам попросить полузащитника команды Бернарду Силву заявить о своём желании покинуть «горожан», сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что активный интерес к 28-летнему португальцу проявляет «Барселона», однако английский клуб не намерен расставаться со своим футболистом.

«У меня есть ощущение, что «Манчестер Сити» нужно оправдать возможный уход Бернарду Силвы. Я считаю, что «горожане» хотят, чтобы Бернарду сделал шаг и сам сказал, что хочет уйти», — заявил Ромеро.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник провёл три матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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