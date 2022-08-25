«Лечче» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити на правах аренды.

Соглашение 28-летнего француза с итальянским клубом рассчитано до лета следующего года.

В минувшем сезоне Юмтити провёл за «сине-гранатовых» всего один матч, в котором результативными действиями отметиться не сумел. Всего за шесть сезонов в составе «Барселоны» защитник забил два гола и отдал одну результативную передачу в 133 проведённых встречах.

Отметим, что Юмтити является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Вместе с каталонским клубом футболист дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды Кубок страны.