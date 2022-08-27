Будущее Депая может зависеть от Роналду

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед» при определённом стечении обстоятельств.

«Красные дьяволы» ищут варианты усиления атаки, и Депай – одна из кандидатур в их списке. Впрочем, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, возможное подписание голландца будет зависеть от двух факторов: во-первых, от прихода Антони, который является приоритетной опцией на рынке для «Юнайтед», во-вторых – от Криштиану Роналду, который может либо уйти до закрытия трансферного окна, либо остаться.

Мемфис Депай выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год, отметившись семью голами и шестью результативными передачами в 53 встречах.