Слимани тянет во Францию - он покинул «Спортинг» и перебрался в «Брест»

Возвращение Ислама Слимани в лиссабонский «Спортинг» оказалось недолгим - он снова покинул клуб и вернулся во Францию. Правда, не в «Лион», в котором он выступал ранее, а в более скромный «Брест». Переход уже состоялся официально, уточняет сайт французской команды. Но детали подписанного соглашения не приводятся.

В карьере Слимани были такие клубы, как английские «Лестер» и «Ньюкасл», французский «Монако», турецкий «Фенербахче» и алжирский «Белуиздад».

В четвертом туре французского чемпионата Лиги 1 «Брест» примет дома «Монпелье», возможно, Слимани дебютирует уже в этой игре.