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Чемпионат Франции. Лига 1

Слимани тянет во Францию - он покинул «Спортинг» и перебрался в «Брест»

 
25 Августа 2022 • 04:30 Комментировать
Брест
...
Монпелье
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28.08 16:00

Возвращение Ислама Слимани в лиссабонский «Спортинг» оказалось недолгим - он снова покинул клуб и вернулся во Францию. Правда, не в «Лион», в котором он выступал ранее, а в более скромный «Брест». Переход уже состоялся официально, уточняет сайт французской команды. Но детали подписанного соглашения не приводятся.

В карьере Слимани были такие клубы, как английские «Лестер» и «Ньюкасл», французский «Монако», турецкий «Фенербахче» и алжирский «Белуиздад».

В четвертом туре французского чемпионата Лиги 1 «Брест» примет дома «Монпелье», возможно, Слимани дебютирует уже в этой игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Брест Спортинг Лиссабон Ислам Слимани
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