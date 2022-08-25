Брайтвайт требует от «Барселоны» 5 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт намерен получить денежную компенсацию за расторжение контракта с каталонским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, сумма положенной игроку компенсации составляет 5 миллионов евро — именно столько датчанин заработал бы за оставшиеся два года по действующему соглашению.

Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему футболисту проявляет «Мальорка».

Напомним, что Брайтвайт перешёл в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. В общей сложности за «сине-гранатовых» форвард провёл 57 матчей, забив 10 голов и отдав пять результативных передач.