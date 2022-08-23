«Бавария» хочет арендовать де Йонга с правом выкупа

На полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга появился ещё один претендент. По информации от журналиста Херарда Ромеро, нидерландца не против арендовать мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб хочет провернуть сделку с правом выкупа, точно так же как с Филипе Коутиньо летом 2019 года.

Тем не менее, другие претенденты на де Йонга в лице «Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы провернуть сделку на постоянной основе, заплатив около 80-90 миллионов евро.

Сам де Йонг пока не планирует покидать «Барселону», даже несмотря на требования руководства. Также футболист не намерен идти на понижение зарплаты.