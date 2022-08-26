Депай может остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может остаться в своём нынешнем клубе, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, несмотря на то, что интерес к 28-летнему голландцу проявляют сразу несколько клубов АПЛ, Депай может продолжить свои выступления в составе «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что Депай не смог прийти к соглашению о переходе в туринский «Ювентус», а главный тренер каталонцев Хави предпочёл бы продать именно голландца, нежели габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к трансферу в лондонский «Челси».

В минувшем сезоне Депай провёл в составе «Барселоны» 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.