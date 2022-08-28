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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид»

 
28 Августа 2022 • 22:29 Комментировать (6)
Барселона
4:0
Вальядолид
окончен

После нулевой ничьей на старте сезона против «Райо Вальекано» «Барселона» исключительно громит следующих соперников. В третьем туре Ла Лиги каталонцам противостоял «Вальядолид». В первом тайме Роберт Левандовски и Усман Дембеле зарядили в каркас ворот, а вскоре поляк метко пробил с угла вратарской после подачи Рафиньи. Перед перерывом Дембеле выкатил мяч под удар Педри, и тот удвоил счет. В середине второго тайма Усман ассистировал Левандовски, который оформил дубль. В компенсированное время Роберт снова зарядил в штангу, а Серхи Роберто забил четвертый гол - 4:0.

«Барселона» идет на втором месте с 7 очками в активе.

Протокол игры  
Барселона4:0Вальядолид
(1:0) Левандовски Роберт24'  
(2:0) Педри43'  
(3:0) Левандовски Роберт65'  
(4:0) Роберто Серхи90'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд 61' (Де Йонг Френки ( 61') Гарсия ЭрикБальде АлехандроГави 61' (Роберто Серхи ( 61') Бускетс Серхио 76' (Кесси Франк ( 76') ПедриРафинья Диас 61' (Фати Ансу ( 61') Левандовски РобертДембеле Усман 82' (Торрес Ферран ( 82')
Запасные: Депай МемфисПенья ИньякиАльба ЖордиПике ХерардОбамеянг Пьер-ЭмерикКристенсен АндреасПьянич МиралемТенас Арнау
Масип ХордиЛуис ПерезХоакин ФернандесСанчес Хавьер  78'Эскудеро СерхиоАгуадо Альваро 46' (Роке Меса ( 46') Мончу Рамон  45' 46' (Плано Оскар ( 46') Перес Кике  79'Санчес Иван 61' (Леон Серхио ( 61') Гвардиола Серхи 61' (Вилья Тони ( 61') Тухами Ануар 76' (Roberto Arroyo ( 76')
Запасные: Alvaro AcevesОлаза ЛукасIvan FresnedaГассама СекуТоррес Давид
28 августа. Стадион "Spotify Камп Ноу".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид Роберт Левандовски
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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roksanvanino2015
28 Августа 2022 в 23:11
я хз чему радоваться тут. Когда одна команда тупо на заклание. Вальядолид непончтно для чего вообще приезжал. Из обороны даже выйте не могли. Для чего эти стеночки, перепасовки с вратарем, недодриблинги.. когда состав колхозный. С барсой и реалом командам низа надо играть жестко, но от соперника, а никак не от себя. Выделять тут моменты какие то.. да барсе толком и играть не надо было...
snk6565
28 Августа 2022 в 23:02
Поэтому они все и ломятся в барсу...в сельском чемпионате можно играть в полноги...а все силы отдавать за бонусы в ЛЧ...правда есть опасность, что кинут с ними...как многих с з/п
ilinoize
28 Августа 2022 в 22:57
Ну и зачем они хотят вернуть карлика-мудячеса при такой игре. Опять год будет приходить в себя после ПСЖ теперь.
pol-black
28 Августа 2022 в 22:52
вообще не напряжно. сколько моментов не использовали. Дембеле хорош, главное чтоб не начал тупить, как в прошлом сезоне. Лёва зверь! вытягивает что возможно! Рафинья тоже очень неплохо смотрелся со своим дриблингом. и защитники тоже неплохо отыграли, с учётом несыгранного пока ещё состава. ну это был Вальядолид, далеко не топ. в таких играх строится игра команды, схемы.
всех cules - с победой! есть три очка!
ARTUR
28 Августа 2022 в 22:37
Очень разачаровал Вальодолид , вообще никакущий , на его фоне Барса выглядела просто мощно , очень бросалось в глаза разницв в техническом мастерстве игроков , очень хорошо в игру вошел Кунде , правый фланг просто бомбический у Барсы , вообще понравилось как играли , даже поляк хорошо подключался завершая работу команды .
Bartimeus
28 Августа 2022 в 22:36
Вообще без напряга, прошлись по сопернику как на тренировке. Ну Вальядолид правда показал футбол крайне низкого качества. У Барсы отметить Дембеле и Рафинью можно, хорошо обостряли игру на флангах. Фати не у дел, одному ему сложно было, команда уже не форсировала события. Торрес мало сыграл, но момент имел как обычно. Не везет ему с попаданиями в створ, то сам мажет, то защ подставится. Левандовски шикарен, мог на хет-трик зайти даже. Оборона отдыхала, как и в эпизоде с тремя ударами в створ за одну атаку, благо Тер Штеген с Кунде выручили.
Хороший матч для Барсы, даже в таком легком матче заметно, как команда преображается.
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окончен Хетафе 0:0 Вильярреал 4.50 3.30 1.90
окончен Барселона 4:0 Вальядолид 1.17 8.50 13.00
Идет 9 минута Эспаньол 0:0 Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
29.08  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.80 3.10 2.15
29.08  23:00 Валенсия ... Атлетико М 4.00 3.20 2.05
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