Дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид»

После нулевой ничьей на старте сезона против «Райо Вальекано» «Барселона» исключительно громит следующих соперников. В третьем туре Ла Лиги каталонцам противостоял «Вальядолид». В первом тайме Роберт Левандовски и Усман Дембеле зарядили в каркас ворот, а вскоре поляк метко пробил с угла вратарской после подачи Рафиньи. Перед перерывом Дембеле выкатил мяч под удар Педри, и тот удвоил счет. В середине второго тайма Усман ассистировал Левандовски, который оформил дубль. В компенсированное время Роберт снова зарядил в штангу, а Серхи Роберто забил четвертый гол - 4:0.
«Барселона» идет на втором месте с 7 очками в активе.
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт24'
|(2:0) Педри43'
|(3:0) Левандовски Роберт65'
|(4:0) Роберто Серхи90'
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль•Араухо Рональд61' (Де Йонг Френки (61') •Гарсия Эрик•Бальде Алехандро•Гави61' (Роберто Серхи (61') •Бускетс Серхио76' (Кесси Франк (76') •Педри•Рафинья Диас61' (Фати Ансу (61') •Левандовски Роберт•Дембеле Усман82' (Торрес Ферран (82')
Масип Хорди•Луис Перез•Хоакин Фернандес•Санчес Хавьер• 78'Эскудеро Серхио•Агуадо Альваро46' (Роке Меса (46') •Мончу Рамон 45'46' (Плано Оскар (46') •Перес Кике• 79'Санчес Иван61' (Леон Серхио (61') •Гвардиола Серхи61' (Вилья Тони (61') •Тухами Ануар76' (Roberto Arroyo (76')
28 августа. Стадион "Spotify Камп Ноу".
всех cules - с победой! есть три очка!
Хороший матч для Барсы, даже в таком легком матче заметно, как команда преображается.
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