Дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид»

После нулевой ничьей на старте сезона против «Райо Вальекано» «Барселона» исключительно громит следующих соперников. В третьем туре Ла Лиги каталонцам противостоял «Вальядолид». В первом тайме Роберт Левандовски и Усман Дембеле зарядили в каркас ворот, а вскоре поляк метко пробил с угла вратарской после подачи Рафиньи. Перед перерывом Дембеле выкатил мяч под удар Педри, и тот удвоил счет. В середине второго тайма Усман ассистировал Левандовски, который оформил дубль. В компенсированное время Роберт снова зарядил в штангу, а Серхи Роберто забил четвертый гол - 4:0.

«Барселона» идет на втором месте с 7 очками в активе.