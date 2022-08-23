Эмери: «Не исключаю уход Фойта в «Барселону»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери подтвердил сведения о возможном переходе правого защитника Хуана Фойта в «Барселону».

«Похоже, «Барселона» действительно хочет подписать Фойта, – рассказывает Эмери в интервью El Larguero. – Хуан сказал мне, что ему хорошо в «Вильярреале». Я не исключаю его ухода, но, думаю, он вполне может остаться», – отметил тренер.

По данным испанских СМИ, трансфер Хуана Фойта может обойтись «Барселоне» в 30 млн евро. Кроме того, каталонский клуб, вероятно, включит в сделку своего правого защитника Серджиньо Деста.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Фойта составляет 25 млн евро.