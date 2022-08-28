Левандовски побил рекорд Обамеянга в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски уже занялся обновлением рекордов чемпионата Испании.

Отметившись голом в поединке против «Вальядолида», поляк стал самым возрастным (34 года и 7 дней) с начала текущего века игроком, забившим три мяча в первых трёх матчах Ла Лиги, информирует Opta. Левандовски побил рекорд, совсем недавно установленный другим игроком «Барселоны» – Пьер-Эмериком Обамеянгом (32 года и 247 дней).

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в июле текущего года за 45 млн евро. В матче прошлого тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» форвард забил свой дебютный гол за каталонцев, а затем подкрепил успех дублем.