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Переговоры «Челси» и «Барселоны» по Обамеянгу забуксовали

 
24 Августа 2022 • 05:28 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.18 X 7.40 2 15.00
28.08 20:30

Трансфер габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Челси» под вопросом, несмотря на то, что ранее сообщалось, что переговоры близки к успешному завершению. Как уточняет итальянский авторитетный репортер Фабрицио Романо, возникла проблема с суммой трансфера.

«Барселоне» Обамеянг достался бесплатно, но сейчас каталонцы хотят за него 30 миллионов евро. В «Челси» считают эту сумму за немолодого уже по футбольным меркам игрока завышенной.

Тем не менее, как сообщает источник, ни одна из сторон из переговоров не вышла, что означает, что они будут продолжены.

В прошлом Обамеянг уже выступал в АПЛ, в лондонском «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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