Де Йонг с большой долей вероятности останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, скорее всего, останется в своём нынешнем клубе, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, сейчас всё указывает на то, что переход голланда в какой-либо другой клуб нынешним летом не состоится.

Ранее сообщалось, что один из главных претендентов на 25-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» принял решение отказаться о сделки. Также на игрока претендовал лондонский «Челси», однако сам де Йонг неоднократно заявлял о своём желании остаться в Каталонии.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-гранатовых» два матча, в которых не отметился результативными действиями.