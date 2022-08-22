Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может провернуть 6-8 трансферов до конца лета

 
22 Августа 2022 • 02:30 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
28.08 20:30

«Барселона» планирует оформить множество сделок в последние дни летнего трансферного окна.

Ожидается, что клуб подпишет двух-трёх новичков, а также расстанется с четырьмя-пятью игроками до конца августа, информирует журналист Херард Ромеро, специализирующийся на делах каталонского гранда. По мнению эксперта, руководство «Барселоны» с высокой вероятностью решит сэкономить на подписании защитника, сделав ставку на Эктора Бельерина из «Арсенала», чтобы замахнуться на приобретение дорогостоящего Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». По слухам, «горожане» запрашивают за португальского атакующего полузащитника 80-100 млн евро.

Этим летом «Барселона» уже закупилась более чем на 150 млн евро, а продала – менее чем на 30 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Атлетико М 0:2 Вильярреал 1.90 3.40 4.50
окончен Реал Сосьедад 1:4 Барселона 3.40 3.60 2.10
22.08  21:00 Эльче ... Альмерия 2.40 3.20 3.10
22.08  23:00 Жирона ... Хетафе 2.70 2.80 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
02:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может провернуть 6-8 трансферов до конца лета
02:06 · Испания. Ла Лига
Хави: «Левандовски – пример для всей команды»
01:57 · Испания. Ла Лига
Педри: «В свои 34 Левандовски выглядит как 20-летний»
01:45 · Испания. Ла Лига
Хави – о победе «Барселоны»: «Рискованный ход сработал»
00:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезоне 5
00:49 · Испания. Ла Лига
Азара раскритиковали в Бельгии за промах c пенальти
00:37 · Англия. Премьер-лига
Каземиро будет представлен в качестве игрока «МЮ» в матче с «Ливерпулем»
21 Августа
23:40 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил свой самый быстрый гол в чемпионатах Испании и Германии
23:18 · Испания. Ла Лига
Левандовски забил дебютный гол за «Барселону»
22:34 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» обыграл на чужом поле «Атлетико»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 2
22:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад», Ансу и Обамеянг остались в запасе
21:27 · Англия. Премьер-лига
Каземиро проведёт первую тренировку в составе «МЮ» на следующей неделе
20:57 · Испания. Ла Лига
Свой сотый матч в составе «Атлетика» Беренгер отметил победным мячом
20:50 · Испания. Ла Лига
Вальверде вышел на первое место по количеству побед в Ла лиге с «Атлетиком»
Все новости
Рекомендуем