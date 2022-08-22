«Барселона» может провернуть 6-8 трансферов до конца лета

«Барселона» планирует оформить множество сделок в последние дни летнего трансферного окна.

Ожидается, что клуб подпишет двух-трёх новичков, а также расстанется с четырьмя-пятью игроками до конца августа, информирует журналист Херард Ромеро, специализирующийся на делах каталонского гранда. По мнению эксперта, руководство «Барселоны» с высокой вероятностью решит сэкономить на подписании защитника, сделав ставку на Эктора Бельерина из «Арсенала», чтобы замахнуться на приобретение дорогостоящего Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». По слухам, «горожане» запрашивают за португальского атакующего полузащитника 80-100 млн евро.

Этим летом «Барселона» уже закупилась более чем на 150 млн евро, а продала – менее чем на 30 млн.