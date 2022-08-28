«Ливерпуль» не обсуждал с «Барселоной» трансфер Френки де Йонга

«Ливерпуль» не предпринимал попыток приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

В команде Юргена Клоппа возникла серьёзная проблема с нехваткой игроков в средней линии, что неоднократно подчёркивал сам тренер, в связи с чем в прессе возникли слухи о возможном переходе в «Ливерпуль» голландского хавбека «Барселоны». Однако, согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» не контактировал с каталонским клубом по вопросу де Йонга.

25-летний полузащитник долгое время был связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но, судя по всему, всё же останется в «Барселоне».