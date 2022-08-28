Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не обсуждал с «Барселоной» трансфер Френки де Йонга

 
28 Августа 2022 • 02:12 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
Через 17 ч. 5 мин.

«Ливерпуль» не предпринимал попыток приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

В команде Юргена Клоппа возникла серьёзная проблема с нехваткой игроков в средней линии, что неоднократно подчёркивал сам тренер, в связи с чем в прессе возникли слухи о возможном переходе в «Ливерпуль» голландского хавбека «Барселоны». Однако, согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» не контактировал с каталонским клубом по вопросу де Йонга.

25-летний полузащитник долгое время был связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но, судя по всему, всё же останется в «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 2:1 Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
02:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не обсуждал с «Барселоной» трансфер Френки де Йонга
01:59 · Англия. Премьер-лига
Тухель сомневается в продлении контракта с Канте
01:09 · Англия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб арендует Регилона у «Тоттенхэма»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Антони отказывается играть за «Аякс» в надежде перейти в «МЮ»
27 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Митрович: «Дали на поле всё, что могли»
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с новым вратарём
22:41 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма»: «Тяжёлое поражение» 1
22:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы проявили волевые качества»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Артета – второй среди тренеров «Арсенала» по количеству побед в первых 100 матчах чемпионата
22:01 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба ждут решения Асенсио
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» проводит лучший за 18 лет старт сезона
21:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду недоволен подходом тен Хага 2
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» дожал «Фулхэм» и остаётся лидером
21:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Алли необходимо понять важность тренировок»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Будущее Депая может зависеть от Роналду
Все новости
Рекомендуем