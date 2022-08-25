Гвардиола высказался о работе «Барселоны» на трансферном рынке

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал летние приобретения своего бывшего клуба.

После товарищеского матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» (3:3) наставник «горожан» ответил на вопросы о каталонском клубе, к которому, как известно, испытывает особые чувства.

«Этим летом «Барселона» подписала выдающихся, отличных футболистов. Теперь у них очень впечатляющая глубина состава. Кроме того, у «Барсы» есть Хави, который много знает о футболе. Уверен, он великолепно проделает свою работу. Желаю ему всего самого лучшего», – заявил рулевой английского гранда.