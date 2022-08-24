Генеральный директор «Манчестер Сити» Сориано: «Уже слишком поздно говорить об уходе Силвы»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал перехода полузащитника Бернарду Силвы в каталонскую «Барселону». Напомним, что португалец является главной целью «сине-гранатовых» до закрытия трансферного окна.

«Уже слишком поздно говорить о возможных уходах. «Манчестер Сити» рассчитывает на Бернарду Силву. Будет очень сложно найти ему замену за 7 дней», – цитирует Сориано журналист Фабрицио Романо.

Силва в этом сезоне уже успел отличиться за «Манчестер Сити» одним голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. В прошлом туре португалец принёс ничью в игре против «Ньюкасла».