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Генеральный директор «Манчестер Сити» Сориано: «Уже слишком поздно говорить об уходе Силвы»

 
24 Августа 2022 • 14:25 Комментировать
Манчестер Сити
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Кристал Пэлас
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27.08 17:00

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал перехода полузащитника Бернарду Силвы в каталонскую «Барселону». Напомним, что португалец является главной целью «сине-гранатовых» до закрытия трансферного окна.

«Уже слишком поздно говорить о возможных уходах. «Манчестер Сити» рассчитывает на Бернарду Силву. Будет очень сложно найти ему замену за 7 дней», – цитирует Сориано журналист Фабрицио Романо.

Силва в этом сезоне уже успел отличиться за «Манчестер Сити» одним голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. В прошлом туре португалец принёс ничью в игре против «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Сориано Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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