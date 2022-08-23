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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла вариант для продажи Брайтвайта

 
23 Августа 2022 • 10:05 Комментировать
Райо Вальекано
...
Мальорка
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27.08 20:30

«Барселона» нашла покупателя для 31-летнего нападающего Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах датского форварда заинтересована «Мальорка».

Действующий контракт Брайтвайта с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 6 миллионов евро.

Напомним, что нападающий перешёл в «Барселону» в феврале 2020 года из «Леганеса» за 18 миллионов евро. Всего в составе «сине-гранатовых» футболист провёл 57 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 28 августа против «Вальядолида». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО МАЛЬОРКА
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