«Барселона» нашла вариант для продажи Брайтвайта

«Барселона» нашла покупателя для 31-летнего нападающего Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах датского форварда заинтересована «Мальорка».

Действующий контракт Брайтвайта с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 6 миллионов евро.

Напомним, что нападающий перешёл в «Барселону» в феврале 2020 года из «Леганеса» за 18 миллионов евро. Всего в составе «сине-гранатовых» футболист провёл 57 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 28 августа против «Вальядолида». Начало — в 20:30 по московскому времени.