«Барселона» и «Челси» надеются оформить переход Обамеянга в ближайшие дни

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг очень близок к возвращению в Англию.

Клубы уже согласовали условия трансфера: «Челси» заплатит за 33-летнего габонского нападающего 20 млн евро плюс бонусы, сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг. Сам Обамеянг также дал добро на переход, договорившись с лондонцами об условиях личного контракта. Стороны надеются закрыть сделку уже в ближайшие дни.

Выступая за «Барселону» с начала текущего года, Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором 13 забитых мячей и одной голевой передачи в 24 матчах. Контракт нападающего с каталонцами рассчитан до 2025 года.