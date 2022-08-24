Трансфер Обамеянга в «Челси» всё ещё возможен, стороны надеются найти компромисс

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг всё ещё может оказаться в лондонском «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут друг с другом «стратегические игры».

«Челси» знает, что «Барселоне» нужно продать игроков для регистрации Жюля Кунде, поэтому не хочет платить свыше 20 миллионов евро. Катлонцы, в свою очередь, хотят воспользоваться тем, что Обамеянг является приоритетом для главного тренера «синих» Томаса Тухеля. Именно поэтому «сине-гранатовые» хотят выжать максимум из сделки.

Напомним, что до конца января Обамеянг числился футболистом лондонского «Арсенала», в составе которого в 2020 году выиграл Кубок Англии.