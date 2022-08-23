Де Йонга не будет в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг этим летом не отправиться в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Кристиана Фалька, слухи о переходе нидерландца в немецкий клуб не соответствуют действительности.

Ранее инсайдер Херард Ромеро сообщил, что «Бавария» рассматривает аренду с правом выкупа. Тем не менее, согласно Фальку, мюнхенцы не заинтересованы в приглашении де Йонга в это трансферное окно, хотя нидерландец очень нравится главному тренеру клуба Юлиану Нагельсманну.

Единственными претендентами на де Йонга остаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба готовы заплатить требуемые 80-90 миллионов евро.