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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» будет выплачивать небольшую часть зарплаты Юмтити

 
24 Августа 2022 • 20:37 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.18 X 7.40 2 15.00
28.08 20:30

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити в скором времени переедет в Италию.

Ранее сообщалось, что «Барселона» продолжит выплачивать игроку всю его зарплату, пока тот пробует реанимировать карьеру в «Лечче», однако, по сведениям журналиста Джакомо Якобеллиса, это не совсем так. Итальянский клуб всё же возьмёт на себя небольшую часть зарплаты француза, а также будет выплачивать «Барселоне» бонусы в зависимости от того, сколько матчей отыграет 28-летний игрок.

Соглашение Самуэля Юмтити с «Барселоной» истекает через четыре года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость центрбека в 2 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лечче Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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