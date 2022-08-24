«Лечче» будет выплачивать небольшую часть зарплаты Юмтити

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити в скором времени переедет в Италию.

Ранее сообщалось, что «Барселона» продолжит выплачивать игроку всю его зарплату, пока тот пробует реанимировать карьеру в «Лечче», однако, по сведениям журналиста Джакомо Якобеллиса, это не совсем так. Итальянский клуб всё же возьмёт на себя небольшую часть зарплаты француза, а также будет выплачивать «Барселоне» бонусы в зависимости от того, сколько матчей отыграет 28-летний игрок.

Соглашение Самуэля Юмтити с «Барселоной» истекает через четыре года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость центрбека в 2 млн евро.