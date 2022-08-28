Кунде прокомментировал свой дебют за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился впечатлениями от первого официального матча в составе команды.

Лишь на днях «Барселоне» удалось зарегистрировать 23-летнего француза, а уже сегодня он дебютировал в матче Ла Лиги против «Вальядолида». Кунде вышел на позиции правого защитника, отыграв до финального свистка, а каталонцы победили со счётом 4:0.

«Моя физическая готовность ещё оставляет желать лучшего, и мне нужно некоторое время, чтобы выйти на пик своих возможностей, но сейчас я чувствую себя хорошо, – рассказывает после матча Кунде. – Я пришёл в «Барселону», чтобы выигрывать трофеи и продолжать свой прогресс», – отметил французский оборонец, перебравшийся из «Севильи».