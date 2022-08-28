​Кунде дебютирует за «Барселону»

Финансовые проблемы «Барселоны» повлекли за собой трудности с регистрацией Жюля Кунде, которого клуб приобрёл у «Севильи» в летнее трансферное окно. Будучи незарегистрированным, Кунде пропустил два стартовых матча «сине-гранатовых» в новом чемпионате. К третьему туру каталонцы успели зарегистрировать француза, и он попал в стартовый состав команды на матч против «Вальядолида».

Полностью состав «Барселоны» выглядит так: Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Рафинья, Кунде, Гарсия, Бальде, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Вальядолидом» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.