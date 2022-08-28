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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кунде дебютирует за «Барселону»

 
28 Августа 2022 • 19:48 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
Через 0 ч. 20 мин.

Финансовые проблемы «Барселоны» повлекли за собой трудности с регистрацией Жюля Кунде, которого клуб приобрёл у «Севильи» в летнее трансферное окно. Будучи незарегистрированным, Кунде пропустил два стартовых матча «сине-гранатовых» в новом чемпионате. К третьему туру каталонцы успели зарегистрировать француза, и он попал в стартовый состав команды на матч против «Вальядолида».

Полностью состав «Барселоны» выглядит так: Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Рафинья, Кунде, Гарсия, Бальде, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Вальядолидом» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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28.08  20:30 Барселона ... Вальядолид 1.17 8.50 13.00
28.08  23:00 Эспаньол ... Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
29.08  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.80 3.10 2.15
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Сегодня, 28 Августа
20:00 · Испания. Ла Лига
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