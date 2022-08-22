«Манчестер Сити» уверен, что «Барселона» уже не успеет приобрести Силву

Руководство «Манчестер Сити» убеждено в том, что каталонская «Барселона» уже не успеет оформить трансфер полузащитника Бернарду Силвы. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Хосе Альварес.

Отмечается, что «Барселона» пока занята регистрацией своего новичка Жюля Кунде, которого приобрела несколько недель назад у «Севильи». Пока что каталонский клуб не может себе позволить трансфер Силвы.

Сам португалец готов перейти в «Барселону», но не против провести в «Манчестер Сити» ещё один сезон. Руководство «горожан» хочет сохранить хавбека, так как считает его важной частью команды