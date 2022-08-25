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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сможет зарегистрировать Кунде в ближайшее время

 
25 Августа 2022 • 22:31 Комментировать
Барселона
...
Вальядолид
1 1.16 X 7.80 2 16.00
28.08 20:30

«Барселона» сможет внести Жюля Кунде в заявку уже совсем скоро.

Каталонцы близятся к продаже в «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга – и именно этот трансфер позволит «сине-гранатовым» оформить регистрацию Жюля Кунде. Согласно информации AS, габонский форвард будет продан до субботы, после чего «Барселона» зарегистрирует центрального защитника. Таким образом, француз имеет шансы сыграть в предстоящем поединке Ла Лиги против «Вальядолида», который состоится в воскресенье.

Жюль Кунде стал игроком «Барселоны» в конце июля, перебравшись из «Севильи» за 50 млн евро. Именно из-за проблем с регистрацией Хави Эрнандес до сих пор не смог задействовать 23-летнего центрбека в официальных встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Жюль Кунде
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БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
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