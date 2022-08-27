Депай интересен другому клубу из Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Реал Сосьедаде». По информации от Mundo Deportivo, баски думают взять нидерландца на замену Александеру Исаку, который вчера официально завершил переход в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. Напомним, что продажа шведа стала рекордной в истории «Реал Сосьедада».

«Барселона» хочет избавиться от Депая но конца трансферного окна. Нидерландец ранее мог перейти в «Ювентус» на правах свободного агента, но в итоге переход сорвался из-за того, что футболист не смог согласовать условия личного контракта. Вследствие этого «старая синьора» взяла Аркадиуша Милика у «Марселя».