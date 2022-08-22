Назван вариант, при котором «Атлетико» может избежать выкупа Гризманна

«Атлетико» может избежать выкупа у «Барселоны» нападающего Антуана Гризманна, который с лета прошлого года выступает за мадридцев на правах аренды, сообщает Relevo.

По информации источника, если французский форвард будет играть за «матрасников» менее 30 минут за матч, то пункт о выкупе перестанет быть обязательным. Напомним, что арендное соглашение игрока с «Атлетико» рассчитано до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что «матрасники» не хотят выкупать Гризманна за 40 миллионов евро.

В общей сложности после возвращения в мадридский клуба 31-летний нападающий провёл в чемпионате Испании 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.