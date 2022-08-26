Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» зарегистрировала Кунде

 
26 Августа 2022 • 16:19 Комментировать (1)
Барселона
...
Вальядолид
1 1.17 X 8.50 2 13.00
28.08 20:30

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом», который состоится 28 августа, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство каталонского клуба сумело зарегистрировать новобранца на предстоящую встречу испанской Ла Лиги. Напомним, что Кунде оставался последним новичком «Барселоны» в текущее трансферное окно, который до сих пор не мог принимать участия в матчах внутреннего первенства.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать Кунде «Барселоне» поможет продажа нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси». Отметим, что официального подтверждения о переходе 33-летнего габонца в лондонский клуб пока не было.  

В минувшем сезоне Кунде выступал за «Севилью», отметившись двумя голами и одной результативной передачей в 32 матчах за андалусийский клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
26 Августа 2022 в 16:24
Берегись, Бавария и Интер...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  21:00 Жирона ... Сельта 2.85 3.15 2.65
26.08  23:00 Бетис ... Осасуна 1.85 3.50 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
16:59 · Англия. Премьер-лига
Исак официально стал игроком «Ньюкасла» официально
16:47 · Испания. Ла Лига
Депай может остаться в «Барселоне»
16:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» зарегистрировала Кунде 1
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» готова продать Гуделя в «Динамо»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может попросить Бернарду Силву заявить о своём желании уйти
13:08 · Англия. Премьер-лига
Исак подписал с «Ньюкаслом» контракт до 2028 года
12:14 · Англия. Премьер-лига
Хау – о трансфере Исака: «Да, мы очень близки»
12:04 · Испания. Ла Лига
Хави сделал выбор между Депаем и Обамеянгом
11:09 · Англия. Премьер-лига
Бельерин отклоняет все предложения, в ожидании перехода в «Бетис»
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовит более 70 миллионов на трансфер топ-игрока «Барселоны» 1
09:43 · Англия. Премьер-лига
Агент де Йонга вернулся из Лондона, где предположительно вёл переговоры с английским клубом
09:38 · Италия. Серия А
Депая не будет в «Ювентусе» - названа причина срыва трансфера
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может объявить о трансфере Обамеянга до конца дня
09:11 · Испания. Ла Лига
Винисиус одним словом описал Бензема
08:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проведёт очередные переговоры с де Йонгом
Все новости
Рекомендуем