«Барселона» зарегистрировала Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом», который состоится 28 августа, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство каталонского клуба сумело зарегистрировать новобранца на предстоящую встречу испанской Ла Лиги. Напомним, что Кунде оставался последним новичком «Барселоны» в текущее трансферное окно, который до сих пор не мог принимать участия в матчах внутреннего первенства.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать Кунде «Барселоне» поможет продажа нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси». Отметим, что официального подтверждения о переходе 33-летнего габонца в лондонский клуб пока не было.

В минувшем сезоне Кунде выступал за «Севилью», отметившись двумя голами и одной результативной передачей в 32 матчах за андалусийский клуб.