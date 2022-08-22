Ди Канио: «Ювентус» не должен подписывать Депая»

Известный итальянский экс-игрок Паоло ди Канио не одобряет возможный приход Мемфиса Депая в «Ювентус».

Именно туринский клуб считается главным претендентом на голландского нападающего, который с высокой вероятностью покинет «Барселону» этим летом. Недавно вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил интерес клуба к 28-летнему игроку.

«На мой взгляд, «Барселона» допустила ошибку, подписав Депая в своё время. Ошибку совершит и «Ювентус», если сейчас подпишет его. Я вообще не считаю его игроком высокого уровня – музыка интересует его явно больше, чем футбол», – заявил ди Канио, выступая на Sky Calcio Club.