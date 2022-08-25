Обамеянг находится в аэропорту, чтобы вылететь в Лондон для завершения перехода в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг в данный момент находится в аэропорту. Согласно инсайдам от Херарда Ромеро, переход габонца в лондонский «Челси» уже неизбежен.

По информации от источника, Обамеянг готовится в ближайшее время вылететь в Лондон, чтобы пополнить ряды команды Томаса Тухеля. Сумма трансфера пока неизвестна, но ранее сообщалось, что она может составить около 23-30 миллионов евро.

Напомним, что Обамеянг ранее выступал за другой лондонский клуб – «Арсенал», из которого ушёл в конце января этого года. Нападающий хочет поработать в «Челси» со своим бывшим тренером Томасом Тухелем.